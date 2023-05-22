تريزيجيه يقود هجوم طرابزون أمام فاتح قرا في الدوري التركي

أعلن عبدالله أفسي المدير الفني لنادي طرابزون سبور التركي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة فاتح قرا جمرك، اليوم الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري التركي.

وتقام المباراة على ملعب "شينول جونيش ستاديوم" معقل فريق فاتح قرا جمرك، في تمام الساعة الثامنة مساء، واعتمد أفسي على الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لقيادة هجوم الفريق إلى جانب ماكسي جوميز وبوسلوك.

حراسة المرمى: أورجان تشاكير

خط الدفاع: حسين تركمان- مارك بارترا- جينس ستريجير لارسين

خط الوسط: عبدالقادر عمر - أنستاسيوس باكاسيتاس - مانوليس سيوبيس - أدين فيسكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - ماكسي جوميز - بوسلوك

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة فيما يأتي فاتح قرا جمرك في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.