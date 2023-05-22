وزير التنمية المحلية يثمن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية

ثمن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلى رأسها الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الاجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار، وتطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية.

وأشار “آمنة” إلى ما تشهده مصر على مدار السنوات الثماني الماضية من تطوير وتحديث يأخذ في اعتباره بشكل رئيسي وجوهري محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومجتمع الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التي تقلل من زمن الحصول على الخدمة، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبي الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد.

جاء ذلك على هامش إفتتاح مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، وعدد من قيادات وزارة التخطيط، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة الي جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال بهدف زيادة مستوي رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم، وقد اشتملت هذه الخطة علي تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.

وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار التعاون بين الوزارة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وباقى الوزارات المصرية لإستكمال خطة الحكومة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة علي نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم في رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم.

وأشار إلي أن مشروع مركز خدمات مصر يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن هذا المركز الذى تم افتتاحه اليوم في شرم الشيخ، يعد ثاني المراكز بالمحافظات بعد افتتاح مركز محافظة أسوان، وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات لافتتاح مراكز خدمات مصر أخري تحقيقا لمبدأ الانتشار والوصول لأكبر عدد من المواطنين.