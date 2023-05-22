رئيس الأساقفة حسام نعوم يرعى حفل تخرج مدرسة المطران في القدس

إحتفلت مدرسة المطران في القدس بحفل تخريج الفوج المائة والثالث والعشرين منذ العام 1899، "فوج البناء"، تحت رعاية رئيس الأساقفة الأنچليكاني في القدس ومترئّس الإقليم المطران حسام نعوم وعقيلته رفاء، وذلك بحضور القس الكنن وديع الفار نائب رئيس مجلس الإدارة والقس الكنن دونالد بيندر مرافق المطران وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المدرسة ومدراء الأقسام والهيئة التّدريسيّة وأهالي الخرّيجين في قاعة مركز النوتردام في القدس.

بعد استقبال موكب الخرّيحين، وقف الجميع احترامًا للنّشيد الوطنيّ الفلسطينيّ، وتمّ التّرحيب بالحضور ثمّ إفتتح الحفل القس الكنن وديع الفار بالصّلاة والدّعاء من أجل المدرسة وجميع المعاهد التعليميّة.

تخلّل الاحتفال نشيد المدرسة من أداء أطفال الصّف التّمهيدي، وعروض فنيّة مختلفة كالغناء والدّبكة قدّمها طلاب من القسم الإبتدائي والثّانوي، وعروض أخرى مصوّرة حول نشاطات وذكريات طلبة التوجيهي، بالإضافة إلى مشهد مسرحيّ للفنّان داهود طوطح.

وقدّم ريتشارد زنانيري مدير المدرسة الذي استوحى اسم فوج هذا العام "فوج البناء" من شعار المجمع الكنسيّ "مبنيّون معًا" ليتماشى مع روح المجمع ورؤية رئيس الأساقفة، وقد شكر بكلمته المطران نعوم وهنّأ الخرّيجين وذويهم. وكان للخرّيجين كلمة باسم الفوج باللغة العربيّة وأخرى بالإنجليزيّة.

وأشاد رئيس الأساقفة نعوم بخدمة المدرسة قائلًا: "لقد تميّزت مدرسة المطران في القدس بفضل عراقتها وتاريخها المشرّف في بناء المجتمع المقدسيّ والفلسطينيّ والعربيّ على مرّ أكثر من مائة وعشرين عامًا. وقد خرّجت المدرسة العديد من أبناء هذا الوطن الذين ساهموا في صقل هويّته القوميّة والدينيّة والمجتمعيّة". وأكّد على أهمية الحفاظ على المناهج الفلسطينيّة في مدارس القدس والتّمسّك بالهويّة الفلسطينيّة والعربيّة.

وبكلمة تشجيعيّة هنّأ المطران نعوم الخرّيجين وتمنّى لهم دوام التّوفيق والنّجاح الباهر والتّحصيل العلمي العالي.

كما قدّم الشّكر للقس الكنن وديع الفار على اشرافه ولمدير المدرسة ريتشارد زنانيري ومديرة المرحلة الإبتدائيّة المربّية دورين أجرب ومديرة الرّوضة المربّية رولى ميكيل، وجميع الطواقم الإداريّة والتّدريسيّة والموظّفين على تعبهم ومحبّتهم وانجازاتهم.



