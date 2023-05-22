إلغاء 114 رحلة جوية في إسبانيا بسبب إضراب الطيارين

أعلنت شركة الطيران الإسبانية Air Europa عن إلغاء 114 رحلة طيران، بعدما قرر الطيارون إضرابًا عن العمل ضد القانون الذي تخطط وزارة النقل لتنفيذه، والذي يلزم شركات الطيران بتشغيل ما لا يقل عن 90 % من جميع الرحلات الجوية، على الرغم من إضرابهم عن العمل.

وستتعامل ثالث أكبر شركة طيران في إسبانيا مع ثماني إضرابات تجريبية، والتي من المقرر إجراؤها بين 22 مايو و 2 يونيو، وأكد اتحاد SELPA، الذي يمثل طياري Air Europa، أنه خلال جائحة COVID-19، تعاون الطيارون مع شركة الطيران، ولكن حاليًا، تحقق الإدارة أرباحًا من خلال زيادة أسعار التذاكر بنسبة 54 % منذ العام الماضي بينما تستمر تخفيضات الأجور على العمال.

ويشير الاتحاد أيضًا إلى أن إدارة Air Europa تتجاهل متطلبات العمالة والرواتب، مما يترك مجالًا لمزيد من الإجراءات التصعيدية المزمع التخطيط لها في الأشهر المقبلة.

ومع اقتراب عطلة الصيف، تتعرض الحركة الجوية الإسبانية للمعاناة في وصول السائحين، وقد حددت وزارة النقل الحد الأدنى لعدد الخدمات خلال هذه الفترة، ومع ذلك، ستتأثر الرحلات الداخلية إلى العديد من المدن، مثل مدريد ومالقة وبلباو وفيجو وبالما دي مايوركا وبرشلونة.

ويمكن أن يطال تأثير الإضرابات بعض الرحلات الدولية حيث أن طيران أوروبا عضو في تحالف طيران سكاي تيم، الذي يدير رحلات على نطاق عالمي، كما يمكن أن يتأثر ركاب شركات الطيران الأخرى الأعضاء في سكاي تيم والتي تتجه من أوروبا أو خارجها.

إسبانيا ليست الدولة الوحيدة التي تتعامل مع الإضرابات، بل تتكرر المأساة في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا، وبالإضافة إلى ذلك، دخلت دائرة الأجانب والحدود (SEF) إضرابًا في مطار لشبونة، والذي سينتهي غدًا في الساعة 07:00 صباحًا.

فيما يحتج عمال النقل البلجيكيون على حق العمال في الإضراب والإغراق الاجتماعي بينما لم يتجاوز الفرنسيون بعد زيادة سن التقاعد القانوني، ومع ذلك، فإن النقابات في كل من فرنسا وإيطاليا تتوقف لأسباب مختلفة، حيث تتعامل منطقة إميليا رومانيا الإيطالية مع فيضانات كارثية، بينما تؤجل النقابات الفرنسية الإضرابات بدلاً من الاحتجاج بحلول بداية يونيو.

وتشير التقديرات إلى أنه تم إلغاء 3700 رحلة جوية بسبب الإضرابات في الربع الأول من العام، مما أثر على أكثر من 666000 مسافر، وتحدد لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 261/2004 القواعد الخاصة بالركاب ليتمكنوا من تعويض أموالهم في حالة التأخير أو إلغاء الرحلات، وينطبق هذا على جميع الرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، والوصول إلى الاتحاد الأوروبي أو المغادرة من إحدى دول الاتحاد الأوروبي.