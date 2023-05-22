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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير التنمية المحلية: مستمرون في جهود تحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمحافظات

افتتاح
افتتاح
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قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن افتتاح مركز التحول الرقمي لتقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

حضر الافتتاح بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء و المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تتبنى تنفيذ خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

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اللواء هشام آمنة مستمرون في جهود تحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات التحول الرقمي التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إي فاينانس للاستثمارات المالية