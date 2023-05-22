العرض الخاص لفيلم "Fallen Leaves" بمهرجان كان السينمائي.. صور

استضاف مسرح قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية، العرض العالمي الأول للفيلم الفنلندي “Fallen Leaves” للمخرج آكى كوريسماكى، والذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في نسخته الـ76.

يأتى كوريسماكى بفيلمه الجديد بعد ستة سنوات منذ أن قدم فيلمه الأشهر “The Other Side of Hope”، وحصد عنه جائزتى الدب الذهبى كأفضل فيلم، والدب الفضى كأفضل مخرج بمهرجان برلين السينمائى الدولى عام 2018.

ودائمًا ما تعد مشاريع كوريسماكى إضافة مرحب بها فى أهم المهرجانات السينمائية، فأفلامه كوميدية حزينة مع وميض من الذروة غير المتوقعة، حيث يتتبع تجارب الأرواح الضائعة والمنبوذين الذين يبحثون عن قدر من التقلب فى حياتهم.

الفيلم عبارة عن كوميديا تراجيدية لطيفة تدور أحداثها فى هلسنكى، حول عاملا شابا فى السوبر ماركت يقع فى حب مدمنة على الكحول بينما يكافح كلاهما لإيجاد الاستقرار والسعادة فى عالمهما الانفرادى، حيث يحاولان العثور على حبهما الأول والوحيد والأخير. وهو مستوحى من أغنية بعنوان «Les feuilles mortes».

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