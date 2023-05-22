بحضور 3 وزراء... افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، في افتتاح المبنى الجديد لمجلس مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 249 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

كما حضر الافتتاح أيضًا كل من المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ وعدد من قيادات وزارة التخطيط، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

كما افتتح وزير التنمية المحلية ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل ومحافظ جنوب سيناء عقب ذلك مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة شرم الشيخ، حيث استمع الوزراء إلى شرح حول آليات تقديم الخدمات وطريقة عمل المركز التكنولوجي ومركز خدمات مصر.

وعقب ذلك تفقد اللواء هشام آمنة والدكتورة هالة السعيد والمستشار عمر مروان واللواء خالد فودة، مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الموحدة، كما تضمنت الزيارة كذلك استعراض مجهودات المحافظة في ملف التحول الرقمي وجهود تأسيس المرصد الحضري والمنظومات الذكية والرقمي.

كما شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والعدل ومحافظ جنوب سيناء العرض الذى قدمه كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات "أغنية تحيا مصر.. ياريس" وهى الأغنية التي تعدد عدد من الإنجازات بالمحافظات خلال تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط بعض المنتجات التراثية واليدوية التي تتميز بها محافظة جنوب سيناء.