خبير مصرفي يوضح طرق الاستثمار في أذون الخزانة والفرق بينها وبين السندات

كشف محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تفاصيل طرح أذون خزانة للأفراد، والفرق بينها وبين شهادات الاستثمار، مؤكدًا أن أذون الخزانة موجودة ومطروحة للاستثمار أمام المواطنين والشركات.

وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن أذون الخزانة أداة من أدوات الدين العام؛ تهدف للاقتراض من الداخل، وهي آداة ادخارية للأفراد، وتستهدف جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر.

وأضاف الخبير المصرفي، مساء اليوم الإثنين، أن أذون الخزانة أحد أهم السياسات النقدية التي تهدف لترويض التضخم، مشيرًا إلى أن مدتها لا تزيد عن عام؛ وهذا هو الفرق بينها وبين السندات التي تكون مدتها مفتوحة وغير محددة.

وأوضح محمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدي البلد»، أن المواطن الذي يملك 100 ألف جنيه؛ يمكنه شراء أذون خزانة بها من أجل الحصول على الفائدة التي أقرها البنك المركزي في هذا الصدد، بفائدة مُقدّمة حوالي 23% خلال 3 أشهر.