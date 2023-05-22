تعرفي على 5 خطوات لتحضير تحضير حلوى"الآيس كريم" بالمنزل

تعتبر حلوي الايس كريم هي المفضلة لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال،ويزداد الإقبال على شرائها وتناولها خلال فصل الصيف بالتزامن مع موجة الحر الشديد لذا نقدم لكم طريقة تحضيرها بالمنزل:

المكونات :

حليب مكثف محلى 400 غرام

كريمة خفق

كوب ونصف

خلاصة فانيليا

ملعقتان كبيرتان

رشة ملح

فراولة مقطعة إلى مكعبات كوبان

ملون طعام أحمر - ربع ملعقة صغيرة.

للتزيين:

فراولةمقطعة إلى شرائح



طريقة التحضير



1.في العجانة، أخفقي كريمة الخفق حتى يكثف قوامها. ضعيها في علبة محكمة الإغلاق وأدخليها إلى الثلاجة حتى تجمد.

2في الخلاط الكهربائي، ضعي الفراولة واهرسيها حتى تصبح سائلة.

و أضيفي الحليب المكثف المحلى، الملح وخلاصة الفانيليا ، زيدي ملون الطعام واخلطي المكونات جيداً حتى يتجانس المزيج.

3 .أسكبي مزيج الفراولة في وعاء. أضيفي الكريمة المخفوقة وقلّبي المزيج حتى يتجانس بواسطة سباتولا.

4.أسكبي المزيج في علبة محكمة الإغلاق. أدخليها إلى الفريزر حتى تجمد.

5.قدمي الأيس كريم على شكل كرات مزينة بشرائح الفراولة أو أي نوع فاكهة تفضليها.