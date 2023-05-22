نيوم السعودية تعلن الإغلاق المالي لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر السعودية، اليوم الإثنين، إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار إجمالي 8.4 مليار دولار أمريكي (31.5 مليار ريال)، وذلك بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفًا وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

ويجري بناء المصنع في مدينة "أوكساجون" ضمن منطقة "نيوم" في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إنها أبرمت اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس"، بصفتها شركة المقاولات المسئولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.

كما أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر كذلك عن اعتماد شركة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية،باعتبارها طرفًا ثانيًا مستقلًا يقدّم رأيًا موضوعيًا، لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيدًا على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء، علمًا أنّ هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

وقامت شركة "إير برودكتس" بدورها بمنح عقود رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء.

وأبرمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، إضافة إلى ذلك، اتفاقية حصرية لمدة 30 عامًا مع شركة "إير برودكتس" التي ستقوم بشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، وذلك في خطوة تهدف إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وحسب البيان، سينتج مصنع الهيدروجين الضخم، ما يصل إلى 4 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طنٍ متري يوميًا من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحلّ فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.