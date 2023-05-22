مصدر: توقعات بعقد اجتماع بين وزيري الدفاع الياباني والصيني في سنغافورة الشهر المقبل

قال مصدر ياباني مطلع إنه من المتوقع أن يجرى وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا ونظيره الصيني لي شانج فو محادثات على هامش اجتماع أمني إقليمي يعقد في سنغافورة أوائل الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وزعماء مجموعة السبع أهمية الحوار مع الصين في قمتهم التي اختتمت بمدينة هيروشيما أمس الأحد.

وأفاد المصدر المقرب من العلاقات الثنائية اليوم الإثنين بأنه خلال الاجتماع المزمع، وهو الأول من نوعه منذ يونيو من العام الماضي، من المرجح أن يعرب هامادا عن مخاوفه بشأن الاختراقات المتكررة لسفن خفر السواحل الصينية في المياه الإقليمية اليابانية، والتدريبات البحرية المشتركة التي تجريها بكين وموسكو حول اليابان.

وأضاف المصدر أن هامادا قد يتحدث أيضا خلال اجتماعه مع لي عن أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وكيفية الرد على كوريا الشمالية التي تكثف برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ، بحسب وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

ومن المرجح أن يجتمع وزيرا الدفاع بمناسبة عقد مؤتمر الأمن الآسيوي السنوي، المعروف باسم حوار شانجريلا، في الفترة من 2 إلى 4 يونيو في سنغافورة.

كما أشار المصدر إلى أن طوكيو وبكين ترتبان حوارا اقتصاديا رفيع المستوى يشارك فيه وزيرا خارجيتهما واقتصادهما في اليابان هذا العام، والذي يوافق الذكرى السنوية الـ 45 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان.