مبعوث الأمم المتحدة: الكثير من السودانيين حوصروا في منازلهم ويفتقرون للإمدادات

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، أن هناك الكثير من المواطنين السودانيين لا يزالون محاصرون في منازلهم، في ظل اشتداد الازمة السودانية واشتعال الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ منتصف شهر إبريل الماضي.

وأضاف بيرتس، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين السودانيين أيضًا يفتقرون للإمدادات الطبية والإنسانية، مع انقطاع عمل المرافق الأساسية كالمياة وشبكات الكهرباء التي دمرت بالكامل، مع ضعف البنية التحتية للمستشفيات.

وأشار إلى أن الأطراف السودانية لا تزال متمسكة بخيار الحرب، في ظل استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الجيش والدعم السريع في عدة مدن سودانية أبرزها الخرطوم وأم درمان، وسط سقوط المزيد من الضحايا والمصابين بينهم أطفال ونساء بأعداد كبير.

ونوه إلى أن الأمم المتحدة حاولت رعاية هدنة إنسانية في السودان بين الجيش والدعم السريع إلا أن الأطراف السودانية متمسكة بخيار الحرب.