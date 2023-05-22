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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ميقاتي: الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصًا من سلطة الدولة وسيادتها

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن الحكومة ترفض أي مظهر يشكل انتقاصا من سلطة الدولة وسيادتها.

جاء ذلك ردا على استفسار من المنسقة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا حول المناورة العسكرية بالذخيرة الحية، التي قام بها حزب الله اللبناني في أحد معسكراته بالجنوب اللبناني، أمس.

وأضاف ميقاتي أن الإشكالية المتعلقة بموضوع سلاح حزب الله تحديدا ترتبط بواقع يحتاج إلى وفاق وطني شامل، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر فإن الحكومة تشدد على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم القيام بأي عمل يتسبب بزعزعته.

نجيب ميقاتي الامم المتحده يوانا فرونتسكا