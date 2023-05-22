"أصابع الشيطان".. فيتشر إذاعي ضد الابتزاز الإلكتروني بإعلام عين شمس

صمم عدد من طلاب كلية الاعلام جامعة عين شمس، مشروع تخرج بعنوان "أصابع الشيطان" وهو عبارة عن فيتشر إذاعي يتحدث عن كيفية مناهضة الابتزاز الإلكتروني.

وأكد فريق العمل بأن الفكرة أخذت منهم أسابيع من البحث الدقيق؛ لتغطية الموضوع من كل الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، وايضا لمقابلة المصادر والعصف الذهني لتلخيص هذه الجرعة المكثفة من المعلومات بمعالجة درامية سلسة في أقل من ٧ دقائق، وقد أشادت لجنة التحكيم بهذا الجهد العظيم.

العمل من إنتاج مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة: تقى محمد، فرحة ماهر، محمد أشرف، ميادة محمد، ميرنا چورچ بشارة، ندى صالح، هاجر عبد الواحد، هند أحمد، يارا وليد.

والعمل تحت إشراف تنفيذي دكتور مي زايد المدرس المساعد بكلية الإعلام ، والإشراف الفني إنجي فتحي، الإشراف عام هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الاعلام.

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