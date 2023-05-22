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الإثنين 22 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"أصابع الشيطان".. فيتشر إذاعي ضد الابتزاز الإلكتروني بإعلام عين شمس

فريق العمل
فريق العمل
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صمم عدد من طلاب كلية الاعلام جامعة عين شمس، مشروع تخرج بعنوان "أصابع الشيطان" وهو عبارة عن فيتشر إذاعي يتحدث عن كيفية مناهضة الابتزاز الإلكتروني.

وأكد فريق العمل بأن الفكرة أخذت منهم أسابيع من البحث الدقيق؛ لتغطية الموضوع من كل الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية، وايضا لمقابلة المصادر والعصف الذهني  لتلخيص هذه الجرعة المكثفة من المعلومات بمعالجة درامية سلسة  في أقل من ٧ دقائق، وقد أشادت لجنة التحكيم بهذا الجهد العظيم.

العمل من إنتاج مجموعة من طلاب شعبة الإذاعة: تقى محمد، فرحة ماهر، محمد أشرف، ميادة محمد، ميرنا چورچ بشارة، ندى صالح، هاجر عبد الواحد، هند أحمد، يارا وليد.
 والعمل تحت  إشراف تنفيذي دكتور مي زايد المدرس المساعد بكلية الإعلام ، والإشراف الفني  إنجي فتحي، الإشراف عام هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الاعلام.  

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