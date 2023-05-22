الغرف التجارية تكشف أسباب انخفاض إنتاج الألبان في الأسواق.. فيديو

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام في الغرف التجارية، تفاصيل انخفاض إنتاج مزارع الألبان بنسبة 50%؛ بسبب انخفاض المبيعات، مؤكدًا أن المنتجين رفضوا مقترحًا بتخفيض الأسعار؛ لزيادة نسبة المبيعات في الأسواق.

وقال المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن السوق يشهد فائضًا في إنتاج الألبان، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار يساعد على تحريك السوق الذي يشهد حالة من الركود حاليًا.

وأضاف أن المنتجين قلّلوا إنتاج الألبان بدلًا من تخفيض الأسعار؛ وهو أمر لا يُساعد على حل هذه الأزمة في الأسواق، لافتًا إلى ضرورة تخفيض المنتجين أسعار منتجات الألبان، في ظل الوفرة الحالية؛ بدلًا من عمل عروض على منتجاتهم.