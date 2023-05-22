شولتس: أوكرانيا لن تصبح عضوًا بالناتو في المستقبل المنظور

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس عدم انضمام أوكرانيا قريبًا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلًا إن ذلك "لن يحدث في المستقبل المنظور".

وأضاف شولز في مقابلة مع صحفة "دي فيلت" الألمانية، أن أوكرانيا لا تفي حاليًا بمعايير عضوية الناتو، والتي تشمل شروطًا مختلفة، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي ينصب على تقديم الدعم والدفاعات لأوكرانيا.

وتابع: "من الواضح أيضًا أنه سيتعين علينا مناقشة الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها في حالة ما بعد الحرب.. لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

وأوضح المستشار الألماني أن هذه الضمانات الأمنية تشمل مسألة مدى قوة تزويد أوكرانيا بالأسلحة في المستقبل، وأنه سيتم تجهيز أوكرانيا بعد الحرب بأسلحة من إنتاج غربي.

وفي 15 مايو 2023، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الناتو على اتخاذ "قرار سياسي إيجابي" بشأن عضوية أوكرانيا.

وفي هذا الصدد صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في 9 مايو أن جميع الحلفاء يتفقون على أن أبواب الناتو تظل مفتوحة لأوكرانيا، لكنه لم يستطع تقديم جدول زمني لانضمامها.