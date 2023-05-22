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الإثنين 22 مايو 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تامر حسني يفتتح أضخم احتفالية في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد

بمشاركة نجوم الوطن العربي..

تامر حسني
تامر حسني
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وقع الاختيار على الميجا ستار المصرى تامر حسني لافتتاح أضخم احتفالية تقام بالأردن بمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ، ولي العهد ، على الآنسة رجوة خالد السيف.
ويفتتح تامر حسني الاحتفالية فى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين 29 أيار "مايو" الجارى بستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية وهو متاح لجميع أفراد الشعب الأردني وكافة الجنسيات العربية المقيمة بالمملكة الأردنية الهاشمية لذا يعد الأضخم على الإطلاق فى العالم.

ويشاركة فى إحياء الاحتفالية من الفنانين والنجوم العرب راغب علامه و احمد سعد و ديانا كرزون و زين العوض وDJ أحمد علاونة وعبدالله مهيرات.

وسيكون الدخول مجانا عبر التسجيل على موقع إلكتروني خاص بالحفل، كما تتوافر حافلات نقل مجانية من (عبدون، الجاردنز، مجمع الجنوب، وحدائق الحسين) إلى الحفل، حيث سيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 - 6.30 مساء بتوقيت المملكة الأردنية.

تامر حسني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني