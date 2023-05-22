باستخدام الذكاء الاصطناعي.. بث الحياة في تصميمات مستوحاة من مصر القديمة

قامت شركة "توتيرا"، بجمع التاريخ والتكنولوجيا الحديثة لبث الحياة في تصميمات فساتين وحلي مستوحاة من مصر القديمة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار مؤسسو الشركة إن ادخال الذكاء الاصطناعي وفر المجهود الكثير وضياع الوقت في العمل، مما جعل فريق العمل يتفننون في إنشاء مجموعة متنوعة من التصميمات دون الحاجة إلى توظيف الكثير من العاملين.

كما استخدمت الشركة “التي كانت في الأصل شركة معمارية وتوسعت في عالم الموضة”، التكنولوجيا على نطاق واسع لعرض مجموعاتها ودشنت عرض أزياء افتراضيا لتصميماتها على ميتافيرس.

وأوضحت هبه الله سليمان المديرة التنفيذية للشركة، أن الميتافيرس كانت جزءا كبيرا كوسيلة لعرض التصميمات الخاصة بنا، حيث تم عرض أول مجموعة لتوتيرا فاشون على الميتافيرس في ميتاتوت، أول عرض أزياء لفساتين مصرية قديمة، بطابع مستقبلي.

وتابعت «سليمان»: رؤيتنا تهدف في إظهار الهوية المصرية بطريقة مختلفة.