تعرف على أضرار الأندومي عقب وفاة شقيق البلوجر "شريهان يوسف"

أعلنت البلوجر شريهان يوسف وفاة شقيقها عمر بعد 5 أيام من خوضه تحدي لتناول الأندومي أو النودلز الكوري الحار للغاية.

وزعمت يوسف إصابة شقيقها بتهتك في المعدة وصديد على الكلى، في حين قام الأطباء بتحديد سبب الوفاة، وهو "هبوط حاد في الدورة الدموية".

هل النودلز الكوري الحار يسبب الوفاة؟

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن النودلز الحار لا يمكن أن يؤدي إلى صديد الكلى وتهتك المعدة، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء للطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأضاف نزيه، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المعروض على قناة صدى البلد تعليقًا على هذه الواقعة، أن النودلز وجبة يتناولها الملايين من البشر، ولا يمكن أن يسبب تلك المضاعفات حتى وإن كان منتهي الصلاحية.

وتابع نزيه، أن مادة جلوتومات الصوديوم الموجودة في النودلز ومكعبات مرق الدجاج، والتي تسبب مشكلات في الأعصاب، لا يظهر تأثيرها إلا بعد تناول تلك الأشياء بكمية كبيرة على مدار 5 سنوات.

ومع انتشار بعض حوادث الوفاة عقب تناول النودلز في العالم، علق طبيب أمراض الباطنة الدكتور جاكوب تيتلبوم: "الشخص الوحيد الذي يموت بعد خوض تحدي لتناول النودلز الحار وسط أشخاص آخرين خاضوا التحدي نفسه ولم يتوفوا، فإن هذا يعني أن الأمر غير مرتبط على الإطلاق بالنودلز"، حسبما نشر موقع "Metro".

وأضاف، أن الشخص العادي يحتاج إلى تناول ما يعادل حوالي 30 رطلاً من الشطة في جلسة واحدة للتعرض إلى جرعة قاتلة.

أضرار النودلز الحار

يمكن أن يؤدي تناول النودلز الحار جدًا إلى عدد من الآثار الجانبية، مثل حدوث آلام في المعدة أو حموضة المعدة أو القيء أو ارتجاع المريء أو الشعور بحرقان في الصدر.

يمكن أن يصاب الشخص بقرحة المعدة والاثني عشر أو تقرحات ودمامل بالفم حال الاستمرار في تناول الطعام الحار فترة طويلة وبشكل مكثف.

يمكن أن يؤدي النودلز الحار إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يؤثر بشكل خطير على النوم ويسبب فقدان الشهية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المعدة والقولون وحصى المرارة أو الأشخاص الذين يستخدمون الأدوية في كثير من الأحيان، يجب ألا يستخدموا النودلز الحار، لأن الفلفل الحار يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على صحة المريض.

وقد أعلنت البلوجر شريهان يوسف وفاة شقيقها عمر بعد 5 أيام من خوضه تحدي لتناول النودلز الكوري الحار للغاية.



وزعمت يوسف إصابة شقيقها بتهتك في المعدة وصديد على الكلى، في حين قام الأطباء بتحديد سبب الوفاة، وهو "هبوط حاد في الدورة الدموية".

هل النودلز الكوري الحار يسبب الوفاة؟

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن النودلز الحار لا يمكن أن يؤدي إلى صديد الكلى وتهتك المعدة، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء للطب الشرعي لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وأضاف نزيه، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المعروض على قناة صدى البلد تعليقًا على هذه الواقعة، أن النودلز وجبة يتناولها الملايين من البشر، ولا يمكن أن يسبب تلك المضاعفات حتى وإن كان منتهي الصلاحية.

وتابع نزيه، أن مادة جلوتومات الصوديوم الموجودة في النودلز ومكعبات مرق الدجاج، والتي تسبب مشكلات في الأعصاب، لا يظهر تأثيرها إلا بعد تناول تلك الأشياء بكمية كبيرة على مدار 5 سنوات.

ومع انتشار بعض حوادث الوفاة عقب تناول النودلز في العالم، علق طبيب أمراض الباطنة الدكتور جاكوب تيتلبوم: "الشخص الوحيد الذي يموت بعد خوض تحدي لتناول النودلز الحار وسط أشخاص آخرين خاضوا التحدي نفسه ولم يتوفوا، فإن هذا يعني أن الأمر غير مرتبط على الإطلاق بالنودلز"، حسبما نشر موقع "Metro".

وأضاف، أن الشخص العادي يحتاج إلى تناول ما يعادل حوالي 30 رطلاً من الشطة في جلسة واحدة للتعرض إلى جرعة قاتلة.

وكانت البلوجر المصرية شريهان يوسف ظهرتز خلال مقطع فيديو عبر "تيك توك"، أعلنت خلاله باكية وفاة شقيقها.

قالت الشابة خلال الفيديو: "لا أعرف ما أقوله.. لن أقول إنه أخي.. بل هو ابن قلبي وأقرب شخص لي.. انتقل إلى رحمة الله تعالى.. ولا يعز على من خلقه.. رحمه الله وسامحه وغفر

رحمة الله تعالى.. ولا يعز على من خلقه.. رحمه الله وسامحه وغفر له

كشفت شابة مصرية، عن تعرض شقيقها الأصغر لأضرار صحية بالغة بسبب "النودلز" سريعة التحضير، ما أفضى إلى وفاته.

وظهرت "شريهان" في مقطع فيديو آخر، كشفت خلاله عن سبب وفاة شقيقها.

وزعمت الشابة المصرية أن الشطة الحارة التي يحتوي عليها "الإندومي الكوري" هو السبب: "هو عيّل عُمره 17 سنة يحب الإندومي الكوري الحار.. الشطة أتلفت الكلى وفقأت له المرارة.. وتوفي خلال 5 أيام"

وأنهت "شريهان" الفيديو بتوجيه نصيحة إلى الأهالي: "اعتنوا بأولادكم وكلوا في بيوتكم".