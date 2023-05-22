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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب الحوار الوطني بوضع خطة للنهوض بالصناعات الغذائية

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري
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أكد النائب محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن الموضوعات التي تتناولها لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والمقرر انطلاقها غدا، من شأنها الخروج بتوصيات بناءة تسهم فى ازالة معوقات الاستثمار وتوطين الصناعات المختلفة.

وأضاف"البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مشاركة الخبراء والمتخصصين والمستثمرين فى المناقشات يسهم فى خلق حلول يمكن تطبيقها عل أرض الواقع.

وشدد على ضروروة وضع خطة  للنهوض بالصناعات المغذية، خاصة بعد ما برزت أهميته في ظل ما شهدته الدولة من تحديات نتيجة أزمة سلاسل الإمداد العالمية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار وجلوس الجميع على نفس المائدة للتحاور والمناقشة، كما شكر مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين على جهودهم لانجاح الحوار.

النائب محمد البدري مجلس الشيوخ الصناعة والاستثمار الخاص والمقرر الخروج بتوصيات