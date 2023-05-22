يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإدارى الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبرى، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري.
ويحضر الاجتماع، رؤســاء مجالس الدولـــة ورؤســاء المحاكـم الإداريـة العليا وممثليهـم والوفــود المشاركة من الدول الأعضـاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
حوادث وقضايا
غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة
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يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإدارى الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبرى، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري.
يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإدارى الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبرى، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري.