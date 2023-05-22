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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

غدًا.. اجتماع الاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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يعقد الاتحاد العربي للقضاء الإدارى الاجتماع السادس للجمعية العامة، غدا الإثنين الموافق 22 مايو بالقاهرة،  بأحد الفنادق الكبرى، وذلك برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب - رئيس مجلس الدولة ورئيس الإتحاد العربي للقضاء الإداري.
ويحضر الاجتماع، رؤســاء مجالس الدولـــة ورؤســاء المحاكـم الإداريـة العليا وممثليهـم والوفــود المشاركة من الدول الأعضـاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

الاتحاد العربي للقضاء الاداري المستشار عادل فهيم محمد رئيس مجلس الدولة