موقف الزمالك في الدوري قبل خوض لقاء الداخلية

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك، مع فريق الداخلية مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل لقاء اليوم في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

ويسعى فريق الزمالك لحصد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم من أجل المشاركة في بطولة أفريقيا الموسم المقبل، في ظل اقتراب الأهلي من حصد المركز الأول والتتويج بالدوري .

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.

واختار أوسوريو مدرب الزمالك قائمة لمباراة اليوم ضمت كلا من :

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.