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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار الكتب والوثائق تستقبل طلاب آثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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استقبلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الإثنين، عددا من طلبة قسم ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. 

وقد استمع الطلاب والطالبات إلى شرح مستفيض من خبراء الترميم بدار الوثائق القومية، وذلك أثناء زيارتهم لمعمل الترميم بالدار للاستفادة العلمية والتطبيقية في مجال علاج وصيانة وترميم المقتنيات. 
 جاءت الزيارة في إطار التعاون المشترك بين دار الكتب والوثائق القومية والجامعات المصرية في سبيل تأهيل الكوادر الجامعية لسوق العمل من خلال تلك الزيارات الميدانية التي تكسبهم خبرة عملية في مجالات مختلفة تشمل: الترميم والفهرسة والحفظ والرقمنة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أسامة طلعت كلية الآثار معمل الترميم ترميم المقتنيات