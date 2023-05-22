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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المبعوث الأممي لدى السودان: مليون مشرد نتيجة أعمال القتال

مجلس الأمن
مجلس الأمن
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أكد المبعوث الأممي لدى السودان فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، مواصلة الجهود لتخفيف العبء عن الدول المجاورة للسودان نتيجة استقبالها الفارين من القتال في البلاد.

وقال المبعوث الأممي لدى السودان: "هناك بلاغات عدة عن انتشار أعمال النهب والسلب والاختفاء القسري في السودان نتيجة القتال".

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول السودان:"القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في اندلاع اشتباكات قبلية ببعض المناطق".

وتابع: "أكثر من مليون مشرد بسبب القتال في السودان، ويجب تقديم مرتكبي الانتهاكات في السودان إلى العدالة".

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