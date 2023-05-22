المبعوث الأممي لدى السودان: مليون مشرد نتيجة أعمال القتال

أكد المبعوث الأممي لدى السودان فولكر بيرتس، اليوم الاثنين، مواصلة الجهود لتخفيف العبء عن الدول المجاورة للسودان نتيجة استقبالها الفارين من القتال في البلاد.

وقال المبعوث الأممي لدى السودان: "هناك بلاغات عدة عن انتشار أعمال النهب والسلب والاختفاء القسري في السودان نتيجة القتال".

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول السودان:"القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في اندلاع اشتباكات قبلية ببعض المناطق".

وتابع: "أكثر من مليون مشرد بسبب القتال في السودان، ويجب تقديم مرتكبي الانتهاكات في السودان إلى العدالة".