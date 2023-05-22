ضبط 250 كيلو جبن ومواد غذائية فاسدة داخل مخزن بطنطا قبل بيعها للمواطنين

صادرت مديرية التموين بالغربية، 250 كيلو جبن ومواد غذائية منتهية الصلاحية، داخل مخزن للمواد الغذائية بمدينة طنطا، وذلك قبل بيعها لجمهور المواطنين.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية بمدينة طنطا فى إطار تشديد الرقابة على الأسواق العامة، ضمت ياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا، ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية بطنطا، تم خلالها ضبط 250 كيلو جبن ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية، انتهاء شهرى مارس وأبريل، 2023داخل مخزن مواد غذائية بطنطا.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.