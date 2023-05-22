"تحديات الأمن القومي".. ندوة بجامعة جنوب الوادي

نظمت جامعة جنوب الوادي، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية بعنوان “تحديات الأمن القومى على المحاور المختلفة والمشروعات القومية التى شيدتها الدولة المصرية واهميتها للأجيال الحالية والمستقبلية” والتى حاضر فيها اللواء أركان حرب دكتور مهندس حافظ محمود حسن خبير الأمن القومى ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق ونائب وزير الصناعة السابق.

وذلك فى إطار الموسم الثقافى لجامعة جنوب الوادى وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة السابق.



ونقل الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحيات الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة لضيوف الندوة وجمهور الحاضرين، كما اشاد بمثل هذه الندوات والتى تساهم فى رفع وعى الطلاب والالمام بكافة القضايا المعاصرة والاخطار المحيطة وايضا تصحيح المعلومات المغلوطة والمشوشة بهدف مواجهة المخططات التى تستهدف امن الدولة المصرية.



كما تحدث اللواء حافظ محمود حسن عن العديد من التحديات الامنية القومية الداخلية والخارجية التى تواجه مصر والتى من بينها الارهاب وايضًا الصراعات الاقليمية والتهديدات الارهابية الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بجد لمواجهة هذه التحديات وتتخذ العديد من الاجراءات لحفظ الامن القومى وذلك بتعزيز قوات الامن وتعزيز التعاون مع الدول الاخرى فى مكافحة التهديدات الداخلية بالإضافة الى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن المشروعات القومية الكبرى فى مصر تعتبر جزءًا هامًا من الخطة التنموية الشاملة للبلاد والتى تهدف الى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل وتحسين المعيشة للمواطنين والتى من بينها على سبيل المثال لا الحصر الطرق السريعة والجسور وقناة السويس الجديدة ومشروعات التنمية السياحية وتنمية سيناء وغيرها من المشروعات التى شهدتها مصر فى الفترة الاخيرة.



وفى نهاية حديثه حث الطلاب على التصدى لكافة الحروب الجديدة والشائعات والاكاذيب والتى تهدد وتعوق استكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وذلك ما يصبو اليه اعداء الوطن.



شهد الندوة التثقيفية عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وعادل احمد مصطفى امين عام الجامعة، وطروب طلبه امين عام الجامعة المساعد وحشد طلابى كبير.