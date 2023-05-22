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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

الدولار
الدولار
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استقر  سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 22 مايو 2023، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وجاء سعر الدولار  في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار  في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار  في بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار  في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار  في مصرف أبوظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار  في بنك QNB الأهلي،  30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار  في الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار  في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

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