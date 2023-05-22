ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

"خطة النواب": مستشفيات طهطا وجهينة تكلفت مليار جنيه ولا يقدمون خدمة ملائمة للمواطنين

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه ليس هناك ربط ما بين الإنشاء والتشغيل في فكر وزارة الصحة، حيث تقوم الوزارة بإنشاء الكثير من المستشفيات دون أن توفر العناصر البشرية اللازمة لتشغيلها. 

وضرب "سالم" مثلا على ذلك خلال  كلمته اليوم أثناء اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة موازنة وزارة الصحة، بما تم في مستشفيات طهطا وجهينة بمحافظة سوهاج، حيث قامت الوزارة مشكورة بالانتهاء من إنشاء مستشفيات علي اعلي مستوي تعدت تكلفتهم أكثر من مليار جنية في حين لا تقوم هذه المستشفيات بتقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين حتي الآن رغم جاهزيتها فنيا وطبيا بسبب عدم توافر العناصر البشرية الطبية اللازمة لذلك.

وأجاب الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، علي تساول النائب مصطفي سالم مؤكدا أن الوزارة تواجه فعلا مشكلة في ذلك الأمر ونقص في العنصر البشري ولكن جاري حاليا  التنسيق مع إدارة الطب العلاجي لحل تلك المشكلات خاصة في ما يتعلق بمستشفيات طهطا وجهبنة وربط فكرة الانشاء مع التشغيل في وزراة الصحة لتلافي تلك المشكلات.  

النائب مصطفى سالم مجلس النواب مستشفيات طهطا خطة النواب عاجل