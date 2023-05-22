الزراعة توافق على استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق استعدادًا لعيد الأضحى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة،‏ إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.

‏وأضاف “القصير” أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك، تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، 20 ألف رأس غنم، 105 آلاف رأس عجول تسمين؛ وذلك من مناشئ متعددة وهذه الأعداد وبالإضافة للسابق استيرادها وتسمينها داخل البلاد والتي تقدر بحوالى 180 ألف رأس، بالإضافة إلى إنتاجنا المحلي ‏سوف تسهم في ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الأعلاف مما كان له الأثر الايجابى في خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة.

وتسعى الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومي للبتلو وكذلك تنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها خاصة عيد الأضحى.