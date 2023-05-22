محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأُسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وإحدى مؤسسات المجتمع المدني؛ لتنفيذ وصلات مياه الشرب المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مجانا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وممثلى إحدى منظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية، لدعم المواطن السوهاجي، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجهود الشركة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن توقيع بروتوكول اليوم، يقضي بتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة، بقيمة مالية 2 مليون جنيه.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من "المهندس أشرف على عبد الرحمن مستشار شركة مياه الشرب لشئون الدعم الفني، وممثل أحدى منظمات المجتمع المدني، وتم إهداء درع المؤسسة للسيد المحافظ، ورئيس مياه سوهاج، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي".