125 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 5.2 % مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، بعد أن شهدت موجة ارتفاعات مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بفعل ترقب الأسواق لنتائج مفاوضات سقف الديون الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 125 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2525 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية.

وأضاف، أن أسعار الذهب تحركت خلال أمس الأحد على الرغم من العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية وللسوق المحلي، وهذه الزيادة غير فعالة، نتيجة عدم وجود عمليات تنفيذ بيع حقيقية.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2886 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2164 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1684 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 20200 جنيها.

وأضاف، أن أسعار الذهب قد شهدت بالأسواق المحلية تقلبات سعرية حادة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، وتراجع لمستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2400 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 32 دولارًا بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 2010 دولارات، ولامست مستوى 1950 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1978 دولارًا، وذلك بفعل ارتفاع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بأن البنك قد يتوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في ظل تعرض القطاع المصرفي لأزمات تخارج الأموال، قد حدت من خسائر الذهب، وعزز من مكاسبه مع ختام تعاملات الأسبوع.