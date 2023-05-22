تعليم مطروح: ضبط 9 طلاب بالشهادة الإعدادية حاولوا الغش عن طريق الهاتف المحمول

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة انضباط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

حيث تابع مسار العملية الامتحانية في يومها الثالث بلجان مدارس علم الروم ٢ للتعليم الأساسي، وأولاد صقر للتعليم الأساسي، ويونس الدربالي الإعدادية بنين وبنات في مدينة مرسى مطروح، حيث أدي الطلاب امتحان اليوم الثالث في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأوضح "شحاتة" أن امتحان العلوم جاء في مستوي الطالب ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية، مشددا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجأه داخل لجان امتحانات الشهادة الاعدادية للاطمئنان علي توافر كافة الأجواء المناسبة لأداء الطلاب الامتحان.

وصرح وكيل الوزارة أنه تم ضبط طالب بلجنة مدرسة يونس الدربالي بحوزته جهاز موبايل مغلق اثناء أداء الامتحان وتمت إحالة الواقعة للتحقيق، كذلك تم ضبط عدد أربعة طلاب بلجنة علم الروم ٢ قاموا بالغش عبر أجهزة المحمول من خلال التواصل عبر جروب جماعي مع أحد المعلمين عبر تطبيق الواتس آب وتم احالة الأمر برمته لجهات التحقيق.

وأضاف أنه تم ضبط ٣ طلاب بلجنة مدرسة الرنيسانس الخاصة قاموا بالغش من خلال أجهزة الهاتف المحمول، كذلك تم ضبط طالبة بلجنة مدرسة السلوم الإعدادية بنات تقوم بالغش من خلال الهاتف المحمول أيضًا وتم إحالة الواقعتين لجهات التحقيق.

وأشار وكيل تعليم مطروح أن المديرية لن تتهاون فى التصدى لأى محاولات للاخلال بأعمال الامتحانات، وأن هناك إجراءات رادعة تنتظر المخالفين وكل من يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات حيث تقوم المديرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة وكذلك بديوان عام الوزارة لاتخاذ مايلزم تجاه هؤلاء المخالفين، وذلك فى أطار الجهود التى يبذلها تعليم مطروح لضبط منظومة الامتحانات.

تعليم مطروح: قرارات حاسمة لمواجهة الغش بلجان امتحانات الشهادة الاعدادية

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