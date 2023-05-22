حليمة: علاقات مصر وعمان متميزة وذات رؤية مشتركة في القضايا الإقليمية والدولية

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية علاقات مصر وسلطنة عمان، خاصة أن البلدين ذات حضارة وتاريخ طويل من التعاون، لافتا إلى أن التوجهات السياسية لمصر وعمان تعتبر واحدة، تجاه الكثير من القضايا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على فضائية إم بي سي مصر 2، اليوم الاثنين، أن هناك رؤية مشتركة فى توجهات البلدين على مستوى القضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن سلطنة عمان لها مواقف تاريخية مميزة مع مصر، خاصة فى حرب 67 و73، وأن العلاقات التاريخية لها تأثير على التعاون فى الموضوعات الكثيرة.

وأشار إلى أن من أهم الملفات الغالبة بين مصر وسلطانة عمان، الأمن القومي العربي، وأن سلطنة عمان لها علاقات تتسم بالحكمة والهدوء مع جميع دول العالم.