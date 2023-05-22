ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حليمة: علاقات مصر وعمان متميزة وذات رؤية مشتركة في القضايا الإقليمية والدولية

صلاح حليمة
صلاح حليمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية علاقات مصر وسلطنة عمان، خاصة أن البلدين ذات حضارة وتاريخ طويل من التعاون، لافتا إلى أن التوجهات السياسية لمصر وعمان تعتبر واحدة، تجاه الكثير من القضايا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة على فضائية إم بي سي مصر 2، اليوم الاثنين، أن هناك رؤية مشتركة فى توجهات البلدين على مستوى القضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن سلطنة عمان لها مواقف تاريخية مميزة مع مصر، خاصة فى حرب 67 و73، وأن العلاقات التاريخية لها تأثير على التعاون فى الموضوعات الكثيرة.

وأشار إلى أن من أهم الملفات الغالبة بين مصر وسلطانة عمان، الأمن القومي العربي، وأن سلطنة عمان لها علاقات تتسم بالحكمة والهدوء مع جميع دول العالم.

مصر عمان السفير صلاح حليمة القضايا الاقليمية والدولية العلاقات التاريخية