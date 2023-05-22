وزير تجارة عمان: حريصون على دعم أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر

أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، حرص بلاده على دعم أواصر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، وبما يعود بالنفع وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين.

ولفت وزير التجارة والصناعة لسلطنة عمان، إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية للاقتصادين العماني والمصري.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني، والذي عقد بالقاهرة فى إطار زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للقاهرة، وافتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، و لفيف من رجال المال والأعمال في مصر وسلطنة عمان .

وأشار اليوسف، إلى اهتمام سلطنة عمان خلال المرحلة الحالية بجوانب التنمية الاقتصادية والاستدامة المهنية وسوق العمل والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار والتعاون الدولي، لافتاً إلى أن هناك برامج وطنية تساهم فى تسريع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية تشمل الاستدامة المالية والتشغيل والتحول الرقمي.

ولفت وزير التجارة العماني، إلى أن أوجه التعاون المستقبلي بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ” الكوميسا ” إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعي المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالاضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان .

وأوضح وزير التجارة والصناعة العمانى، أن مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان يتضمن العديد من الحوافز فى مختلف القطاعات الإنتاجية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وإعطاء الفرصة للمستثمرين وأسرهم للإقامة فى السلطنة ، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتميزة بسلطنة عمان لاسيما في قطاعات الصناعة والأمن الغذائى و التعدين والبتروكيماويات.

ولفت اليوسف إلى أن أوجه التعاون المستقبلى بين سلطنة عمان ومصر تتضمن العمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية وتعظيم الاستفادة من إتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى " الكوميسا" إلى جانب دراسة تحقيق التكامل الصناعى المشترك وإقامة معرض للمنتجات العمانية فى مصر بالإضافة إلى إنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية فى سلطنة عمان.

وعقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني جلسة مباحثات على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصرى العمانى تناولت سبل تنمية وتطوير التعاون التجارى والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما استعرضت جلسة المباحثات تطورات الوضع الأقتصادى العالمى وعدد من الملفات ذات الأهتمام المشترك.

وقد أكد الجانبان أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التبادل التجارى وتحقيق التكامل الصناعى المشترك وذلك لمواجهة التداعيات السلبية للأزمات الأقتصادية العالمية المتتالية .