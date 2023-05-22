برلمانية: السواقين وعمال المقاولات محرومين من خدمة التأمين الصحى رغم سداد الاشتراك

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه الي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والى السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم فى الانتفاع من خدمة التأمين الصحي.

وأضافت " مراد " فى تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " أن التأمين الصحى يحرم السائقين وعمال المقاولات من حقهم فى الانتفاع بالتأمين الصحى عنوة رغم دفعهم الاشتراكات الشهرية دون الحصول على الخدمة حيث أخضع القانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ مادة ( ٤٥ ) السائقين وعمال المقاولات لتأمين إصابات العمل وأخضعتهم المادة ( ٧٠ ) لتأمين المرض وتحصل منهم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الاشتراكات الشهرية وتسددها للهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا لنص القانون ، ومنذ شهرين .

وأشارت " عضو مجلس النواب" الى أن هناك امتناع من جانب التأمين الصحي عن إصدار أو تجديد بطاقات التأمين الصحي لاصحاب المعاشات لتلك الفئة وكذا للأرمله المستحقه عنهم رغم خصم اشتراك التأمين الصحي من معاشاتهم لهم بحجة أنهم لايخضعون ، وأصبح هؤلاء يدفعون اشتراكات تأمين المرض ولايحصلون على الخدمة مقابل الاشتراك رغم أنه كان يستخرج لهم بطاقات التأمين الصحى قبل ذلك واستمر فى الحصول على اشتراكاتهم فى تأمين المرض دون الحصول على الخدمة.