الإحصاء: 1‚17٪ زيادة فى كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2021

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2021 ومن أهم مؤشراتها انه بلغت أعداد رؤوس الماشـية (أبقار- جاموس - اغنام – ماعز- جمال) 5‚7 مليون رأس عام 2021 مقابل 7.0 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪.

وبلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة 4.2 مليون رأس عـام 2021 مقابل 3.9 مليون رأس عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.5٪.

واشار الجهاز الي انه بلغت كميـة اللحوم الناتجة من المذبوحات 726 ألف طن عام 2021 مقابل 672 ألف طن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.0٪.

وبلغ الوزن التقديرى للإنتاج المحلي من اللـبن الخام 6.2 مليون طـن عام 2021 مقابـل 5.6 مليون طـن عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 10.5٪.

ولفت الجهاز الي انه بلغـت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.5 مليون طن (وزن قـائـم) عام 2021 مقابل 2.2 مليون طن عـام 2020 بنسبة زيادة قدرها 1‚17٪.

كما بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2021 مقابل 15.1مليار بيضـة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 8.7٪.

بينما بلغت كمية إنتاج العسل 4165 طن عام 2021 مقابل 4567 طن عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 8.8٪.