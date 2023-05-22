لمدة 5 ساعات.. قطع مياه الشرب عن منطقة الأزهري ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه قد تقرر قطع المياه عن منطقة الأزهري بمدينة بني سويف، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الاثنين 22 مايو الجاري، وحتى الساعة 1 صباح اليوم التالي، وذلك للقيام بأعمال ربط خط 8 بوصة بالمنطقة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرًا للقيام بأعمال الربط اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.