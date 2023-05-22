وكيل تعليم الجيزة يتابع لجان الشهادة الإعدادية.. التزام في امتحان الهندسة

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان مدارس هشام شتا الإعدادية بنات وفاطمة الزهراء التابعة لإدارة العمرانية التعليمية ولجنة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية أشاد بوعى أولياء الأمور لحرصهم على مستقبل أبنائهم ومنعهم من دخول الامتحان بالموبايل وتركه خارج اللجان.

وقد أصدر مدير المديرية تعليماته للسادة مديرى العموم بعدم دخول أى طالب اللجان بعد الساعه التاسعة والربع حرصًا على انتظام العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وفى خلال زيارته أثنى على حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان والتزام العاملين داخل اللجنة وخارجها بالتعليمات الخاصة بشأن الامتحانات والتعليمات الصادرة من الوزارة والمديرية.

واطمأن من أبنائه الطلاب والطالبات خلال زيارته على مستوى الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة من داخل الكتاب المدرسى وأكد على توفير الراحة والهدوء لأبنائه الطلاب لأداء الامتحان.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان حتى لو كان مغلقًا وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وفى سياق متصل وخلال سير أعمال الامتحانات طمأن أولياء الأمور وحثهم على التركيز مع أبنائهم في الايام المتبقية من الامتحانات والبعد عن وسائل التواصل الاجتماعي والتي تتسبب في تشتيت الطلاب .

كما تابع سير الامتحانات داخل الإدارات التعليمية بالجيزة وذلک من داخل غرفة عمليات المديرية (مركزي) وبلغ إجمالى عدد المتقدمين 190764 طالبا وطالبة بنسبة حضور 98%، هذا ولم ترد أيّة شكاوى من غرف العمليات الفرعية بالإدارات، وسادت أجواء الهدوء داخل وخارج اللجان.