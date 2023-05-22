قاضي بالإمارات: ناقشنا فكرة إنشاء أكاديمية للقضاء الإداري بالوطن العربي

تحدث القاضي الشهاب الحمادي رئيس الدائرة التجارية بدولة الإمارات العربية، عن أهمية انعقاد اجتماع اتحاد القضاء الإداري ، قائلًا "هذا الاجتماع يتعلق بأعضاء الاتحاد الجمعية العامة للاتحاد القضاء الإداري، والذي تضمن العديد من الموضوعات، وناقشنا العديد من المحاور، وتم وضع جدول أعمال بشأن تطوير العمل الاداري القضائي والمواقع الالكترونية لتفعيل التواصل بين الدول الأعضاء ببعضها البعض، ولاقت قبول لدي الأعضاء .

وأضاف ، تم مناقشة فكرة إنشاء أكاديمية للقضاء الاداري في الوطن العربية وكانت كفكرة مطروحة ولاقت قبول ، لكن تحتاج الي لتنفيذها وقت، والاجتماع لاقي قبول لدي الدول الأعضاء، وذلك في نوع من العطاء المستمر ، يعتبر الاجتماع السادس لكن في نطاق الجمعية العمومية، وجميع الأفكار المطروحة تعتبر أفكار مكملة لبعضها البعض، ويهدف الاجتماع لإحداث تطوير واعطاء الاتحاد فاعلية اكثر ، ونقله بدلًا من اقليمي لدولي .

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.