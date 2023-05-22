وكيل خطة البرلمان يطالب بزيادة اعتمادات نفقة الدولة بمبلغ 5 مليارات جنيه

طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بزيادة اعتمادات نفقة الدولة بما لايقل عن خمسة مليارات جنية، حيث أن الاعتمادات المالية لنفقة الدولة تقدر بمبلغ ٧.٥ مليار جنيه في حين أن المتفق فعليا خلال عام ٣٢/٢٢ بحوالي ١٥ مليار جنيه وذلك قبل زيادة التكاليف.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة وزارة الصحة بلجنة الخطة والموازنة اليوم.

وأيد جميع أعضاء اللجنة طلب النائب مصطفي سالم بزيادة اعتمادات نفقة الدولة نظرا لأهميتها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل، وانتهت اللجنة إلى بذل كل جهودها مع وزارة المالية والتخطيط لدعم نفقة الدولة بأكبر مبلغ ممكن.