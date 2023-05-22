3 وزراء يفتتحون مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.. صور

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بحضور الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

كما أكد المحافظ، أن مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ يعد نموذجًا مثاليًا لمبنى حكومي متطور يسهل من أداء الخدمة للمواطنين، كما أكد أنه يسعى من خلال الإمكانات والخدمات التي يوفرها هذا الكيان إلى رفاهية أداء الخدمة للمتلقي والقائم بأداء الخدمة على حدا سواء.

ويضم مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ مركز تكنولوجي على أعلى مستوى ومجهز بجميع الوسائل التكنولوجية، لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين؛ لتتوافق مع التقدم الهائل في إدارة الخدمات والاستعانة بأفضل الأجهزة التكنولوجية والاستفادة بالتدريب عالي المستوى لموظفي المجلس.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مجلس شرم الشيخ الجديد مقام على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه مزود بخدمات رقمية مدمجة بحيث تقدم خدمة للمستثمر، والمواطن بصورة دقيقة وسريعة، دون تدخل العنصر البشري.

وأشار المحافظ، إلى أن الحديقة المركزية التي تقع أمام مجلس المدينة الجديد تقع على مساحة 110 آلاف متر مربع تحتوي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التي تخدم اهالى ورواد المدينة ومنها هايد بارك، مول تجارى ، وسلسلة بنوك ، وحضانة ، ومطاعم متميزة ، وفوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية ، ومسرح مكشوف ، ومساحات مكشوفة ، وأماكن جلوس ، وحدائق فواكه مثمرة، وخدمات لرواد شرم الشيخ، ودورات مياه عمومية ، نظام صوتي كامل بالحديقة، ونافورات وبحيرات مائية.

وأكد المحافظ، أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية التي تعكس الوجه الحضاري للمدينة ، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لجميع الرواد من جميع الأجناس والأعمار.

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