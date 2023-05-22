100 عام على ميلاد نازك الملائكة.. أمسية ببيت الشعر

نظم بيت الشعر العربي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن، أمسية بعنوان "100عام على ميلاد نازك الملائكة"، مساء أمس الأحد، بمقر البيت، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العربي للشعر الذى أقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو".

حضر الأمسية عدد من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والأدبي العربي من بينهم: الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمى سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازى رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، والدكتور حسين هنداوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، والشاعر اليمنى الدكتورعبد العزيز الزراعى، والإذاعية حكمت الشربينى، والشاعر عماد الغزالى، والكاتب عمرو حجازى، والشاعر سامح محجوب المشرف على بيت الشعر، بالإضافة إلى الشاعرة الشابة نيرة سعيد، وعدد من الشعراء والأكاديميين والفنانين.

أعرب السفير أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن سعادته بدعوة بيت الشعر العربي للاحتفال بالذكرى المئوية للشاعرة العراقية نازك الملائكة.

وأشاد الدليمي، بالمبادرة التي تنم على الوفاء لهذه الشاعرة الرائدة في الأدب العربي، مشيرا إلى عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات وخاصة على المستوي الثقافي، حيث يتشاركان تراثاً عريقاً من الحضارة.

واختتم كلمته بالإشارة إلى أن نازك الملائكة تمثل فخراً للجميع، ليس فقط على المستوى الأدبي أو الثقافي، لكن على المستوى الإنساني أيضا، معربا عن فخره واعتزازه بالاحتفال بهذه المناسبة، موجها الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، والشاعر أحمد عبد المعطى حجازي والقائمين على بيت الشعر العربي.

وفى حديثه عن مسيرة نازك الملائكة الشعرية قال الدكتور حسين هنداوى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وأستاذ الفلسفة، أنها تعد رمزًا من رموز الشعر العربي، مشيرا إلى عطائها الشعرى لا سيما في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وهو الأمر الذى جعلها من أبرز الأصوات الشعرية التي أثَّرت في الشعر العربي الحديث.

ومن جهته أعرب الناقد العراقي عبد الرحمن عبد الوهاب، عن إعجابه الشديد بأسلوب نازك الملائكة في كتابة الشعر.

وقال عبدالوهاب، إن نازك الملائكة قدمت إسهامًا عظيمًا للشعر العربي، مشيرا إلى مسيرتها التى تعتبر إلهام للأجيال الجديدة من الشعراء والأدباء، وتذكيرهم دائما بأن الشعر العربي هو تراث ثري ومتنوع يجب المحافظة عليه وتطويره.

كما تضمنت الاحتفالية مشاركة الضيوف بقراءات شعرية لبعض قصائد نازك الملائكة، وتخلل الاحتفالية عزف عدد من المقطوعات الموسيقية على آلة الكمان للفنان مصطفى مهدى.