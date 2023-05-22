هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 7.6 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين، ليسجل في الختام 1.086 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.57 %، ليغلق عند مستوى 16,764.41 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 3,031.76 نقطة.

وانخفض المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.02%، ليغلق عند مستوى 4,544.49 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 7,194.42 نقطة.

كما هبط مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.87 %، ليغلق عند مستوى 19,965.29 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 7,011.21 نقطة، بينما صعد المؤشر EGX70 بنسبة 0.44 % ليغلق عند مستوى 3,009.86 نقطة

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي ، مسجلين صافي بنحو 53.4 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 81.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.7 مليار جنيه، بعد التعامل على 705.9 مليار سهم، من خلال 71.5 ألف عملية منفذة.