برلماني: إنتاج مصر في الطاقة الكهربائية يحقق فائضا.. ويطالب بآلية لتسعير تكلفة استهلاك

قال النائب أحمد قناوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم إنتاجنا من الطاقة الكهربائية خلال الخمس سنوات الماضية أصبح أعلى 6% من الاستهلاك السنوى ويحقق فائضا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا.

وأشار إلى أن شرائح الاستهلاك مسالة تؤرق كل بيت، مقترحا أن يتم دمج أول ثلاث شرائح مع الشريحة الأولى وتكون بنفس السعر".

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب بوجود آلية واضحة لتسعير تكلفة استهلاك الكهرباء وذلك من باب الشفافية والحوكمة، كما يحدث فى تسعير أسعار المواد البترولية، حيث تجتمع كل ثلاثة شهور تحديد سعر البنزين والسولار، مضيفا نحتاج آلية منظمة وواضحة نعرف منها تكلفة إنتاج استهلاك الكهرباء بحيث عندما يحدث زيادة فى تكلفة الإنتاج تزيد الأسعار وعندما تنخفض التكلفة تنخفض أسعار الكهرباء

وتابع :" " شاهدنا من قبل عندما انخفضت أسعار البترول حدث انخفاضا فى أسعار البنزين وأعطى مصداقية لآلية التسعير حتى لوكان الإنخفاض بسيط

وأشار إلى حدوث أعطال فى عدادات مسبقة الدفع وعندما يقوم المواطنين بـ"تصليحها" يعود الرصيد سالب وجاءت هذه الشكوى لى من أهالى دائرتى المحلة كثيرا".

