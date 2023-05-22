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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتشال جثتي عاملين سقطا في بالوعة صرف صحي بنزلة الأشطر بأبو النمرس

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في انتشال جثتين لعاملين سقطا في بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو أرضية من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

 تلقي الرائد مصطفي رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي يفيد إدعاء سقوط عاملين داخل بالوعة صرف صحى بمنطقة عزبة أبو أرضية  من شارع شهداء مكة بنزلة الأشطر بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، ونجحت القوات في انتشال الجثتين وجرى نقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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