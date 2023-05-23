الليلة.. الأهلي يواجه إنبي للاقتراب خطوة من درع الدوري الممتاز

الأحمر يسعى لمواصلة الانتصارات للاقتراب خطوة من لقب الدوري.. وكولر يلجأ لسياسة التدوير



يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الأجواء المحلية ومنافسات الدوري الممتاز، بعد غياب أكثر من شهر منذ لقاء سموحة يوم 17 أبريل الماضي، من أجل مواصلة الانتصارات والاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري الممتاز واستعادة الدرع إلى القلعة الحمراء بعد غياب موسمين.

ويستضيف المارد الأحمر نظيره إنبي في التاسعة ونصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ29 من مسابقة الدوري، منتشيا بانتصاراته في دوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى النهائي القاري للمرة الرابعة على التوالي وكذلك بمعنويات التتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

ويخوض الأهلي مواجهة الفريق البترولي وهو في صدارة ترتيب جدول "الإيجبشن ليج" برصيد 53 نقطة ويمتلك 7 مباريات مؤجلة ولم يعرف طعم الهزيمة في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة نحو التتويج قبل التفرغ لنهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي بداية الشهر المقبل.

ويفتقد الأهلي جهود الحارس والقائد محمد الشناوي للإيقاف والإصابة، كما يغيب الثنائي رامي ربيعة الذي يعاني من جزع فى الكتف، ورأفت خليل الذي تعرض للإصابة فى الحوض ولم يشاركا في مباراة الترجي التونسي الأخيرة بدوري الأبطال.

ويدرس مارسيل كولر اللجوء لسياسة التدوير بالدفع بعدد من اللاعبين البدلاء لتجنب الإصابات قبل النهائي الأفريقي، ولكن في الوقت نفسه سيعتمد على بعض الاسلحة والعناصر المميزة مثل الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وبيرسي تاو، بينما سيمنح بعض اللاعبين مثل حمدي فتحي وحسين الشحات وعلي معلول ومحمد هاني راحة خوفا من الإجهاد والإصابات.

ويحاول “كولر” خلال المباريات المقبلة في الدوري تجهيز جميع اللاعبين البدلاء بالدفع بهم على فترات وتدريجيا في المباريات خاصة أن الفريق سيكون مضغوطا في الفترة المقبلة، كما يسعى لحسم مصير هؤلاء اللاعبين قبل نهاية الموسم وحسم موقفهم النهائي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم.

في المقابل يتطلع فريق إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي المتصدر ومواصلة صحوته، بعد الوصول إلى النقطة 36 في المركز التاسع وابتعاد الفريق البترولي بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط، خاصة أن إنبي خسر مباراة واحدة في آخر 8 مواجهات بالدوري.

ويعتمد فريق إنبي على عدد من العناصر المميزة أبرزها مروان داوود وأحمد أمين أوفة والمهاجم التونسي رفيق كابو هداف الفريق وخبرة الظهير الأيسر ولاعب الوسط أحمد العجوز ومصطفى شكشك.