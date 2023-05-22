تعرف على موعد حفلات عمر خيرت والحجار وهاني شاكر

يشهد شهر مايو الجارى ويونيو المقبل مجموعة من الحفلات لكل من الموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار وهانى شاكر حيث يقد عمر خيرت حفلاً موسيقيًا في الثامنة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 29 مايو الجاري، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية، وأعد خيرت برنامج فني مميز لهذا الحفل يتضمن مجموعة من أشهر أعماله

يستعد عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي يوم 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، ومقرر أن يقدم خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجآت.

ويحيي النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا داخل ساقية الصاوى يوم 3 شهر يونيو المقبل، بمشاركة فرقته الموسيقية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي يحبها جمهوره ويتفاعل معها منها: "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى" و"سمرا وبعيون كحيلة" وغيرها .

أما النجم هانى شاكر فيحيى حفلاً غنائياً فى لبنان 14 يوليو المقبل، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية.

ويقدم هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها الجمهور منها: يا أغلى اسم فى الوجود، بحبك يا غالى، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك.