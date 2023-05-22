85 عاما للنساء و81 للرجال.. ارتفاع متوسط العمر بسنغافورة

ارتفع متوسط العمر المتوقع في سنغافورة إلى 83 عامًا في المتوسط في عام 2022 ، وزاد بنحو عام واحد عما كان عليه قبل عقد من الزمن ، حتى بعد أن سجلت الدولة أكثر من 1700 حالة وفاة بسبب الوباء.

تشير التقديرات إلى أن الإناث السنغافوريات يعشن في المتوسط 85.2 عامًا ، متجاوزين معدل 80.7 عامًا للذكور في الولاية-المدينة ، وفقًا لأحدث البيانات الأولية من إدارة الإحصاء.

أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 1722 حالة وفاة من كوفيد حتى 17 مايو للجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 5.64 مليون نسمة. أدى ذلك إلى خفض متوسط العمر الافتراضي بمقدار 0.7 سنة مقارنة بعام 2019.

دفع شيخوخة سكان سنغافورة ، وهي واحدة من أغنى سكان العالم ، إلى اتخاذ تدابير في الميزانية لرعاية كبار السن في البلاد. بحلول عام 2030 ، تقدر الحكومة أن واحدًا من كل أربعة سنغافوريين سيكون في سن 65 وما فوق ، ارتفاعًا من واحد من كل ستة في عام 2023.

أظهرت بيانات من وزارة القوى العاملة في يناير أن عدد السكان العاملين 70 أو أكثر في دولة المدينة قد زاد بنسبة 173٪ خلال العقد الماضي ، مع زيادة توظيف الإناث في تلك الفئة العمرية بنسبة 237٪.