مدير تعليم القاهرة يتفقد انتظام سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والأول الثانوي

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام سير اللجان الامتحانية، حيث تفقد لجنة مدرسة أم كلثوم الرسمية للغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية.

وكان فى استقباله إبراهيم سعد مدير عام الإدارة وجميل فتحى رئيس اللجنة.

واطمأن على أداء الطلبة للامتحان دون أى عوائق أوصعوبات ومدى وضوح الأسئلة وتوافر المناخ المناسب لأداء الامتحان وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية، حيث أدى الإمتحان بها عدد (١٥٨) طالبا فى (٨) لجان في مادتي الهندسة والتربية الفنية.

كما تفقد موسى لجنة امتحانات الصف الأول الثانوى ، حيث بلغ عدد الطلبة (٢٣٠) طالبا فى (١١) لجنة إمتحانية، حضروا جميعا الامتحان باستثناء ٤ طلاب تغيبوا عن الامتحان، وأثنى سيادته علي هدوء وانتظام أداء اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والأمنية.