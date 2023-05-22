رئيس جامعة القناة يستقبل مسئولة بـ"AT&T" العالمية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس- صباح اليوم الإثنين، الموافق 22 مايو 2023، ماريا فيليبس مساعد نائب الرئيس التنفيذي لشركة AT&T وحامد ريحان مدير القطاع للشرق الأوسط وأوروبا شركة Sutherland، والدكتور أحمد ناجي محمد مدير مركز شركة Sutherland فى مصر، ومحمد رياض مُمثلاً عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال تدريب الطلاب وزيادة فرص العمل للشباب المتميز.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن اللقاء يأتي فى إطار التعاون المثمر بين الجامعة و هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ودعماً لرؤية تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية، من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، وجذب المستثمرين الأجانب، وتربط الهيئة علاقات تعاقدية مع شركات الاستثمار الأجنبي المباشر، العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ضمن تلك الشركات شركة سزرلاند جلوبال سيرفيسيز إيجيبت " Sutherland Egypt ".

إذ تدعم الهيئة توسع أعمال تلك الشركات في مصر، لخلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز.

وجاء اللقاء بحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية،والدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، والدكتور باسم الهادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد تهامي رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتورة عبير الشهاوى وكيل كلية الهندسة.

وأشارت ماريا فيليبس إلى أن شركة "Sutherland" من الشركات العالمية الرائدة العاملة فى مجال التعهيد وخدمة العملاء فى مصر، وتقوم بتقديم خدماتها لعملائها من كبرى الشركات العالمية فى دول أوروبا وأمريكا وآسيا، كشركة AT& T الأمريكية للاتصالات، وتهدف الشركتان إلى إقامة شراكة، لتقديم خدماتها من داخل مصر باستخدام كوادر مصرية في مختلف المحافظات مما يزيد من فرص العمل للشباب المصري.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد لقاء بين وفد الشركة وعمداء الكليات ونخبة مختارة من الطلاب؛ للتعرف على مهارات وخبرات الطلاب.